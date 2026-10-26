Увеличилось число погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь и утром дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежской областью 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Пожары также произошли в деловом центре Воронежа, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Кроме того, на железной дороге в Воронежской области отсутствовало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на этом участке было приостановлено, впоследствии его возобновили.