Увеличилось число погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область
Число погибших в результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область в ночь на 26 октября достигло трех человек, количество раненых увеличилось с 17 до 39. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В медицинских учреждениях остаются 12 пострадавших, трое из них находятся в реанимации. Еще 12 человек получают помощь амбулаторно, 15 после осмотра медиками на месте происшествия были отпущены домой. Среди пострадавших — трое детей. Пятилетняя девочка, госпитализированная после атаки, получила ушиб. По данным детского омбудсмена Воронежской области Ангелины Севергиной, врачи решают вопрос о переводе ребенка на амбулаторное лечение.
Губернатор Александр Гусев начал совещание в региональном правительстве с минуты молчания в память о погибших. Перед этим он выразил соболезнования их близким и семьям.
«Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Хочу выразить соболезнования всем воронежцам, которые потеряли своих близких в ходе воздушных атак. Прошу всех встать, объявляется минута молчания»,— сказал на совещании глава региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь и утром дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежской областью 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Пожары также произошли в деловом центре Воронежа, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Кроме того, на железной дороге в Воронежской области отсутствовало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на этом участке было приостановлено, впоследствии его возобновили.