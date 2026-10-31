В Черногории вступил в силу визовый режим для россиян

Решение властей Черногории о введении визового режима для граждан РФ вступило в силу с 1 ноября. Двустороннее соглашение о взаимных поездках, которое действовало с 2008 года, было аннулировано. Россиянам потребуется оформлять черногорскую визу либо иметь действующий въездной документ одной из стран, которые признает Подгорица, в том числе любой страны Шенгенского соглашения.