В Черногории вступил в силу визовый режим для россиян
Решение властей Черногории о введении визового режима для граждан РФ вступило в силу с 1 ноября. Двустороннее соглашение о взаимных поездках, которое действовало с 2008 года, было аннулировано. Россиянам потребуется оформлять черногорскую визу либо иметь действующий въездной документ одной из стран, которые признает Подгорица, в том числе любой страны Шенгенского соглашения.
Теперь, чтобы оформить въездные документы, туристам потребуется заплатить консульский сбор в размере €35 за взрослого заявителя и €17,5 для детей, не достигших 14 лет, Документы принимаются в Посольстве Черногории в Москве, а также в филиалах визового центра VFS Global, расположенных в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новороссийске, Воронеже и других городах, сообщали в МИД РФ. Стандартный период обработки заявки составляет от двух до трех недель.
Подача документов осуществляется при личном визите заявителя. Из обязательных требований к пакету документов: заграничный паспорт (с запасом действия не менее трех месяцев с даты окончания поездки), цветное фото формата 35х45 мм, а также подтверждения места проживания, финансовой состоятельности, целей визита и действующий медицинский страховой полис.
Введение визового режима продиктовано планами Черногории присоединиться к Евросоюзу к 2028 году. Для реализации этого сценария стране требуется завершить все переговоры о вступлении до конца текущего года, после чего добиваться ратификации соглашения всеми 27 участниками ЕС.