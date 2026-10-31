Работу аэропорта Домодедово ограничили
Использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово было ограничено. Поэтому сейчас аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Об этом сообщили в Росавиации.
Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят из-за угрозы налета беспилотников на регион. Столичные власти об ударах по городу или области сегодня ночью не сообщали.
В Росавиации предупредили, что из-за ограничений рейсы могут задерживаться. Там уточнили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.