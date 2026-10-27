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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородская «Эфко» назвала причиной проверок ФАС снижение цен на подсолнечник

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России — ГК «Эфко» с головным офисом в Белгородской области — прокомментировал антикартельные проверки ФАС в отношении себя. В пресс-службе группы заявили, что контрольные мероприятия, предположительно, коснулись большинства крупных игроков масложирового рынка России на фоне существенного снижения цен на подсолнечник.
В частности, ГК «Эфко» производит подсолнечное масло под брендом Altero

В частности, ГК «Эфко» производит подсолнечное масло под брендом Altero

Олег Харсеев / Коммерсантъ

«[Снижение цен] обусловлено совокупностью рыночных факторов, включая высокий урожай, трудности с экспортом продукции на фоне закрытой акватории Черного моря и снижение доступности доставки по железной дороге в связи с высоким спросом на ЖД-перевозки»,— отметили в «Эфко».
Представители ГК добавили, что предоставили антимонопольной службе всю запрашиваемую информацию.
Сегодня утром ФАС сообщила о внеплановых проверках переработчиков семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора. В частности, они были проведены в Воронеже. Представители ФАС проверяли работу АО «УК Эфко», ООО «Эфко-Поволжье», ООО «ЗК Эфко-юг», ООО «Благо-Верхняя Хава» и ООО «УК Благо» (структуры одного из крупнейших производителей растительных масел в России — ГК «Благо» семьи Фосманов).
О финансовых результатах ГК «Эфко» по итогам 2025 года — в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова