Белгородская «Эфко» назвала причиной проверок ФАС снижение цен на подсолнечник

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России — ГК «Эфко» с головным офисом в Белгородской области — прокомментировал антикартельные проверки ФАС в отношении себя. В пресс-службе группы заявили, что контрольные мероприятия, предположительно, коснулись большинства крупных игроков масложирового рынка России на фоне существенного снижения цен на подсолнечник.