В «Благо» с воронежским заводом также назвали причиной проверок ФАС снижение цен
Представители ГК «Благо» семьи Фосманов с заводом в Верхнехавском районе Воронежской области назвали поводом для антикартельных проверок ФАС снижение цен на подсолнечник. Последнее произошло из-за рекордного урожая масличных, подчеркнули в пресс-службе группы.
«На объектах ГК "Благо" действительно проводились проверочные мероприятия со стороны Федеральной антимонопольной службы. ГК открыта к взаимодействию с регулятором и оказывает содействие в получении всей необходимой информации. До завершения проверочных мероприятий и анализа полученной информации преждевременно делать выводы об их результатах»,— отметили в группе.
По собственным данным, ГК «Благо» — один из крупнейших переработчиков масличных культур в России, а завод «Благо-Верхняя Хава» в Воронежской области обладает наибольшими производственными мощностями среди всех предприятий группы.
Сегодня утром ФАС сообщила о внеплановых проверках переработчиков семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора. В частности, антимонопольное ведомство проверяло работу ООО «Благо-Верхняя Хава» и ООО «УК Благо» (структуры ГК «Благо»), АО «УК Эфко», ООО «Эфко-Поволжье» и ООО «ЗК Эфко-юг» (входят в ГК «Эфко» с головным офисом в Белгородской области).
Представители ГК «Эфко» также назвали снижение цен на подсолнечник вероятной причиной проверок ФАС. Там отметили, что контрольные мероприятия, вероятно, коснулись всех крупных игроков российского масложирового рынка.