В «Благо» с воронежским заводом также назвали причиной проверок ФАС снижение цен

«На объектах ГК "Благо" действительно проводились проверочные мероприятия со стороны Федеральной антимонопольной службы. ГК открыта к взаимодействию с регулятором и оказывает содействие в получении всей необходимой информации. До завершения проверочных мероприятий и анализа полученной информации преждевременно делать выводы об их результатах»,— отметили в группе.