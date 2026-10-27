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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Компания экс-депутата Госдумы Жупикова построит в Тамбове дом за 816 млн рублей

ООО СЗ «Строительная компания Жупиков» (входит в ГК «СКЖ», контролируется экс-депутатом Государственной думы Александром Жупиковым) планирует возвести десятиэтажный (один этаж — подземный) многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения на улице имени Савостьянова в Тамбове. Планируемая стоимость строительства составляет 816,3 млн руб. Это следует из размещенной проектной декларации.

единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Объект станет вторым строящимся домом в жилом комплексе «Гармония». В здании предусмотрены 82 однокомнатные квартиры площадью от 39,3 до 41,8 кв. м, 50 двухкомнатных — от 61,8 до 67,6 кв. м и 10 трехкомнатных — от 81,8 до 88,8 кв. м. Также на первом этаже разместят шесть помещений для коммерческого использования, их площадь составит от 41,8 до 112 кв. м. Генеральным подрядчиком выступает местное ООО «Проспект».

Ранее компания разместила проектную декларацию еще одного дома в ЖК «Гармония» — на 134 квартиры с пятью нежилыми помещениями. Планируемая стоимость строительства составляет 765 млн руб. Ввод здания намечен на четвертый квартал 2028 года, передача помещений дольщикам — на 12 марта 2029-го.

Получить разрешение на ввод второго дома в эксплуатацию застройщик рассчитывает тоже в четвертом квартале 2028 года. Передача помещений участникам долевого строительства запланирована на 20 апреля 2029-го. Согласно графику, готовность объекта должна достигнуть 20% во втором квартале 2027 года, 60% — к концу того же года и 80% — во втором квартале 2028-го.
Проект предусматривает 44 гостевых машино-места, спортивную площадку с тренажерами и спортивным комплексом, а также места для отдыха взрослых. Дворовую территорию планируется оградить, предусмотрев двое ворот для въезда транспорта и калитки для пешеходов. Подъезд организуют с улицы Савостьянова и Проектного проезда.
В рамках благоустройства обустроят асфальтированные проезды и тротуары с плиточным покрытием, установят скамейки, урны и наружное освещение. Озеленение включает газоны, деревья и живую изгородь. Для маломобильных жителей предусмотрены пандус и понижения бордюров. С южной и юго-западной сторон дома разместят две контейнерные площадки.
Строительство предусмотрено на трех арендованных участках общей площадью около 0,5 га. Земля находится в собственности Тамбовской области, ей распоряжается региональное министерство градостроительства и архитектуры.
Средства покупателей будут размещаться на счетах эскроу в Сбербанке. Разрешение на строительство выдано 8 октября 2025 года, срок его действия после продления — до 20 ноября 2028-го.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Строительная компания Жупиков» зарегистрировано в январе 2016 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 80 млн руб. С апреля 2025 года генеральным директором компании является Владимир (Александрович) Жупиков. Единственный учредитель — Александр Жупиков. В 2025 году выручка составила 53 млн, убыток — 49 млн руб.

Компания ввела в эксплуатацию 30 домов, два из них — с задержкой. Сейчас застройщик возводит четыре дома: помимо двух объектов в ЖК «Гармония», еще два — в ЖК «Европейский II».

В марте стало известно о планах ГК «СКЖ» вложить около 1,5 млрд руб. в строительство трех десятиэтажных домов в ЖК «Европейский II» в Тамбове.
Семья Жупиковых также связана с активами в других отраслях. В частности, в 2024 году агрофирма «Жупиков» начала строительство семеноводческого комплекса и системы орошения опытных полей в Сосновском округе Тамбовской области. Стоимость проекта составляет 835 млн руб.
Кабира Гасанова