Компания экс-депутата Госдумы Жупикова построит в Тамбове дом за 816 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Строительная компания Жупиков» зарегистрировано в январе 2016 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 80 млн руб. С апреля 2025 года генеральным директором компании является Владимир (Александрович) Жупиков. Единственный учредитель — Александр Жупиков. В 2025 году выручка составила 53 млн, убыток — 49 млн руб.

Компания ввела в эксплуатацию 30 домов, два из них — с задержкой. Сейчас застройщик возводит четыре дома: помимо двух объектов в ЖК «Гармония», еще два — в ЖК «Европейский II».