Под завалами завода в Орле нашли тело пятого погибшего из-за ракетного удара

В ходе прямого эфира вечером 26 октября господин Клычков сообщил, что подписал постановление о выплатах пострадавшим и семьям погибших. Он отметил, что одна из самых сложных задач для его подчиненных — связываться с близкими жертв атак. Также накануне губернатор дал поручение восстановить сгоревшие при пожаре документы сотрудников завода.