Под завалами завода в Орле нашли тело пятого погибшего из-за ракетного удара
Количество погибших при ракетном ударе по заводу в Советском районе Орла выросло до пяти: тело последнего пропавшего без вести нашли под завалами. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в «Максе».
Глава региона уточнил, что семеро пострадавших находятся в областной больнице. По последним данным, всего ранеными признаны 17 человек.
В ходе прямого эфира вечером 26 октября господин Клычков сообщил, что подписал постановление о выплатах пострадавшим и семьям погибших. Он отметил, что одна из самых сложных задач для его подчиненных — связываться с близкими жертв атак. Также накануне губернатор дал поручение восстановить сгоревшие при пожаре документы сотрудников завода.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», удар по промышленному предприятию в Орле был нанесен вечером 23 октября. Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». По его словам, возле предприятия образовался стихийный мемориал.