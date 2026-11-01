TV4: спецназ Швеции провел рейд на сухогруз с российским экипажем

Суда этой компании ранее привлекали внимание европейских спецслужб, сообщает TV4. Источники телеканала заявили, они регулярно появлялись в районах, где фиксировались неопознанные БПЛА, и силовики подозревают компанию в том, что ее суда «могли использоваться в качестве плавучей базы для дронов российской разведки».