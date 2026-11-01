TV4: спецназ Швеции провел рейд на сухогруз с российским экипажем
Шведские правоохранительные органы в ночь на 31 октября провели рейд на борту сухогруза у северо-западного побережья острова Готланд, сообщает TV4. По данным телеканала, экипаж судна полностью состоит из российских граждан.
TV4 уточняет, что в рейде участвовал национальный отряд спецназначения. В полиции Стокгольма подтвердили факт проверки документов на борту, однако не уточнили национальность моряков и не привели других подробностей операции.
Страна регистрации судна и флаг, под которым оно ходит, пока не разглашаются. По данным шведского телеканала, владелец сухогруза имеет представительство в Калининграде, где и набирает моряков в экипажи.
Суда этой компании ранее привлекали внимание европейских спецслужб, сообщает TV4. Источники телеканала заявили, они регулярно появлялись в районах, где фиксировались неопознанные БПЛА, и силовики подозревают компанию в том, что ее суда «могли использоваться в качестве плавучей базы для дронов российской разведки».