В Курской области юрлица ликвидируют вдвое чаще регистрации новых

В период с января по сентябрь 2026 года в Курской области было зарегистрировано 338 юридических лиц. Ликвидировано за тот же срок было 750. Об этом рассказали в Курскстате. Всего же на 1 октября в территориальном разделе статрегистра хозяйствующих субъектов было учтено около 14,6 тыс. организаций, из которых почти 14 тыс. — юридические лица, а остальные — филиалы, представительства и другие организации без прав юрлица.