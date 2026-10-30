В Курской области юрлица ликвидируют вдвое чаще регистрации новых
В период с января по сентябрь 2026 года в Курской области было зарегистрировано 338 юридических лиц. Ликвидировано за тот же срок было 750. Об этом рассказали в Курскстате. Всего же на 1 октября в территориальном разделе статрегистра хозяйствующих субъектов было учтено около 14,6 тыс. организаций, из которых почти 14 тыс. — юридические лица, а остальные — филиалы, представительства и другие организации без прав юрлица.
Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию и учтенных в статрегистре, составляет 29,4 тыс.
«Наибольшее число организаций сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 18,9% от их общего количества»,— также сообщили в Курскстате.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам девяти месяцев 2026 года выпуск электрооборудования в Курской области вырос на 38,8%, также существенно увеличилось изготовление автотранспорта (+36,9%), пищевых продуктов (+16,4%) и напитков (+31,3%).