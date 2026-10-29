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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Министр спорта Белгородской области ушел в отставку

Валерий Сирюшов накануне покинул пост министра спорта Белгородской области, который занимал с апреля 2025 года. Ведомство временно возглавила его заместитель Елена Шеенко. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.
Бывший министр спорта Белгородской области Валерий Сирюшов

Бывший министр спорта Белгородской области Валерий Сирюшов

министерство спорта Белгородской области

На должности главы минспорта господин Сирюшов, в частности, отметился реакцией на отказ его заместителя Андрея Дятлова в августе 2025 года посещать спорткомплекс в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, который находится примерно в 12 км от границы с Украиной. Руководитель ведомства предложил на тот момент губернатору региона Вячеславу Гладкову принять меры в отношении подчиненного. Господин Гладков тогда предложил найти для Андрея Дятлова другую должность в областном правительстве.
Валерий Сирюшов стал министром спорта после отставки Натальи Жигаловой, которая перешла на аналогичную должность в правительство Курской области. До этого он был ее первым заместителем. В Белгородскую область приехал из Заречного Пензенской области, где в 2014–2022 годах руководил городским комитетом по физической культуре и спорту.
Елена Шеенко занимает должность заместителя министра спорта Белгородской области. В 2020–2024 годах она была директором областного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки Белгородской области».
Алина Морозова