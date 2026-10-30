Втрое сокращена региональная часть выплаты за гибель белгородского бойца на СВО
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев подписал постановление, которое вносит изменения в постановление главы региона от 3 апреля 2023 года. Согласно поправкам, региональная часть выплаты за гибель белгородского военнослужащего в зоне спецоперации сокращается с 3 млн до 1 млн руб. Новые правила начали действовать для заявлений, поступивших после 19 октября. Эту информацию подтвердила в комментариях к посту господина Шуваева в соцсети «Вконтакте» министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина.
«Основная гарантированная выплата осуществляется Министерством обороны, региональная выплата является дополнительной и жестко связана с финансовыми возможностями региона»,— отметила госпожа Митякина.
Она добавила, что оборонное ведомство сейчас выплачивает за гибель в зоне спецоперации порядка 10 млн руб.
Также министр ответила на вопрос граждан об изменении размера поддержки семьям мирных жителей, погибших из-за атак ВСУ в регионе. Она заявила, что пока изменений нет: выплата состоит из региональной и федеральной частей объемом 1,5 млн руб. каждая.
В конце августа Александр Шуваев сообщил о планах установить в регионе единую дату памяти погибших при атаках ВСУ.