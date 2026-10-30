Втрое сокращена региональная часть выплаты за гибель белгородского бойца на СВО

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев подписал постановление, которое вносит изменения в постановление главы региона от 3 апреля 2023 года. Согласно поправкам, региональная часть выплаты за гибель белгородского военнослужащего в зоне спецоперации сокращается с 3 млн до 1 млн руб. Новые правила начали действовать для заявлений, поступивших после 19 октября. Эту информацию подтвердила в комментариях к посту господина Шуваева в соцсети «Вконтакте» министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина.