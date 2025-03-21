Главные новости за 17 – 21 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Энгельсе развернули оперштаб после массированной атаки БПЛА. Он находится на повороте в СНТ «Малинки». Специалисты принимают заявления от владельцев поврежденных в результате атаки БПЛА домов. Необходимой работой занимаются и сотрудники областной службы спасения. По факту преступных действий ВСУ в Саратовской области СК РФ начал расследование.

Атаке беспилотников подверглась и Волгоградская область. Дроны над регионом были замечены в ночь на 21 марта. Ранее в ночь на 17 марта силы киевского режима в очередной раз совершили массированную атаку на Астраханскую область с использованием БПЛА. Есть пострадавший.

Астраханские «Светофоры» ждет разбирательство в суде. Роспотребнадзор выявил в астраханских филиалах сети 62 партии товаров весом 2,6 тонны, которые не соответствуют нормативам.

Администрация Пензы разыгрывает торговые места. Аукцион состоится 23 апреля. Стартовая цена киоска площадью четыре квадрата — 1,65 тыс. руб.

В Волгограде опоздавший на трамвай № 10 мужчина разбил стекло с правой стороны кабины «Львенка».

На очередной 26-й сессии депутаты заксобрания Пензенской области рассмотрели законопроект о введении регионального звания «Народный артист».

Президент РФ Владимир Путин назначил семь судей в Саратовской области.

Пензенские застройщики сдали 2 тыс. квартир, которые пока не могут продать. Плановый показатель на 2025 год снижен до 700 тыс. кв. м.

В Саратове объявлен аукцион на поиск перевозчика для нового маршрута №18А. Комитет по транспорту администрации города предложит заказчику сумму в 1 млрд 307 млн руб. за период с 20 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года. Итоги аукциона подведут 8 апреля.

Иван Бабошкин ушел с поста главы Заводского района Саратова.

Губернатор Роман Бусаргин снизил зарплаты семерым саратовским чиновникам.

В Балакове Саратовской области намерены отремонтировать 28 участков дорог общей протяженностью 12,5 км. Работы проводятся в рамках долгосрочной программы развития Балаковского района, инициатором которой стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В текущем году местному дорожному фонду по ней дополнительно выделили 200 млн руб.

Роман Трялин занял пост главы минэкономразвития Пензенской области.

Саратовец ждет суда за мошенничество на 1 млн руб. с муниципальным контрактом. В 2023 году администрация Краснокутского района заключила с ИП договор на благоустройство общественной территории на проспекте Победы на сумму свыше 6,8 млн руб. Исполнитель передал заказчику документы с недостоверными данными о понесенных транспортных расходах.

В пензенском Кузнецке бывшая медсестра отправится в колонию за незаконный сбыт психотропов после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил разработать программы по снижению смертности.

В ВТБ предупредили о снижении ставок по рыночной ипотеке. Согласно новым условиям, минимальная ставка составит 27,8% годовых при первоначальном взносе от 50%. Для зарплатных клиентов, вносящих от 30% до 50%, ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Минимальные ставки доступны при условии комплексного страхования и подтверждения дохода.

ООО «Лента» нарушило нормы охраны водных объектов в Пензенской области.

В проект планировки территории саратовского «Авиатора» утверждены изменения.

Саратовская прокуратура добилась перерасчета платы за ЖКУ на 27 млн руб.

ВЭБ.РФ рассматривает возможность предоставить кредит на строительство мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе Пензенской области. Комплекс должен стать альтернативой переполненному Чемодановскому полигону, который власти обещают закрыть к 2030 году.

В Саратовской области возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с началом строительства до проведения аукциона. Прокуратура выяснила, что АО «Саратовоблжилстрой» приступило к возведению многоквартирного жилого дома в 1-ом Брянском тупике до оформления необходимой документации, включая проектную.

Глава СКР хочет знать, почему не ремонтируют объект культурного наследия в Пензе. Речь идет о памятнике архитектуры «Городская усадьба 50-60-х гг. XIX в.».

В саратовском Затоне уберут кафе «Малибу» по решению суда.

Саратовским студентам-аграриям обещают не меньше 40 тыс. руб. в месяц. Сейчас сельхозпредприятия остро нуждаются в кадрах. Председатель комитета по аграрным вопросам Дмитрий Полулях подчеркнул, что наших выпускников аграрного университета «перехватывают» работодатели из Краснодара, Воронежа, Курска, Брянска и других регионов. Причина проста — более высокая заработная плата.

В Саратове за коллекцию танчиков просят 500 тыс. руб.

В Волгограде продают мини-отель с заселением в номер без присутствия персонала за 19 млн руб.

В пензенской Шемышейке подрядчик разберет церковь за 900 тыс. руб. Демонтаж церкви на ул. Ленина должен быть выполнен до 15 апреля текущего года.

В Энгельсском районе инициативные проекты получат областную поддержку на 7 млн руб. Денежные средства пойдут на обустройство парка в с. Степное Терновского МО, парка памяти героям Отечества в поселке Лощинный Новопушкинского МО, универсальной спортивной площадки в с. Старицкое Красноярского МО.

В Советском районе Волгограда появится новая школа.

В Пензенской области построят два новых морга. В общей сложности на них потратят более 100 млн руб.

Старейший депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров сложил полномочия после многочисленных обвинений в неуважении к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову. Последнего планировали признать почетным гражданином Пензы и отправить в Москву на парад Победы как единственного «ходячего» ветерана в городе. Господин Туктаров обратил внимание на то, что награды кандидата не соответствуют прописанным в существующем положении о присвоении звания почетного гражданина, и предложил рассмотреть другие кандидатуры или присудить ветерану иное звание.

Астраханский минград обязали разрешить строительство МКД возле Бакинской, 39. В ноябре 2022 года стало известно, что на этой территории планировалось возведение многоэтажного жилого дома без двора и парковки. По итогам общественных слушаний, в которых единственным участником стала областная служба охраны ОКН, в реализации проекта строительства было отказано из-за стоящего через дорогу памятника архитектуры. Предпринимателю Юлии Кулагиной минград отказал в выдаче разрешения на строительство.

В Саратове прокуратура хочет обязать граждан чипировать домашних животных.

Экс-главу Астраханского госуниверситета и бывшего вице-губернатора региона Константина Маркелова оштрафовали за трату полумиллиона руб. Он должен выплатить 400 тыс. руб.

Нина Шевченко