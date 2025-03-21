Пензенские застройщики сдали две тысячи квартир, которые пока не могут продать

В 2024 году Пензенская область достигла рекордных показателей в строительной сфере — введены в эксплуатацию 1 млн 54 тыс. кв. м жилья. По сравнению с 2023-м годом рост составил 12%, сообщил в пятницу, 21 марта, губернатор Олег Мельниченко на сессии Законодательного Собрания, где он выступал перед депутатами.

В результате 2 тыс. квартир остаются непроданными, отметил губернатор. Поэтому плановый показатель на 2025 год снижен до 700 тыс. кв. м.

Олег Мельниченко заявил, что необходимо развивать механизмы стимулирования спроса на рынке жилья, и в первую очередь — ипотеку. Иначе из-за «перегретого» рынка пострадают строительные компании и производители стройматериалов.

«Будем максимально стараться создать застройщикам механизмы, чтобы возникал конечный спрос на жилье. Это вызов, и на этот вызов нам придется отвечать»,— сказал Олег Мельниченко. На заседании также рассказали, что по 2024 году в строительную сферу в регионе удалось привлечь более 2 млрд руб. за счет ипотечных проектов с «ДОМ.РФ».

Сергей Федотов