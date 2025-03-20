В ВТБ предупредили о снижении ставок по рыночной ипотеке

ВТБ объявил о снижении ставок по рыночным ипотечным программам. С 20 марта банк уменьшит процентные ставки в зависимости от размера первоначального взноса на 0,5–1 процентный пункт. Об этом сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Согласно новым условиям, минимальная ставка составит 27,8% годовых при первоначальном взносе от 50%. Для зарплатных клиентов, вносящих от 30% до 50%, ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Минимальные ставки доступны при условии комплексного страхования и подтверждения дохода.

Сергей Бабин отметил, что снижение ставок стало возможным благодаря уменьшению стоимости фондирования на рынке. Однако он подчеркнул, что говорить о глобальном развороте тренда пока рано. Учитывая сигналы Центрального банка, ключевая ставка будет высокой большую часть года, и спрос на ипотеку останется сдержанным. Основную роль в поддержании спроса сыграет государственная поддержка.

В начале марта ВТБ уже снизил ставки по комбинированной ипотеке, включая индивидуальное жилищное строительство. По итогам февраля 2025 года банк провел 8,4 тыс. ипотечных сделок на сумму свыше 42 млрд руб., что сопоставимо с результатами прошлого года, но вдвое превышает показатели января. Наиболее востребованной оказалась «семейная ипотека», которой воспользовались 6,6 тыс. клиентов на сумму почти 35 млрд руб.

Никита Маркелов