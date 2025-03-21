В пензенском Кузнецке наказали медсестру за незаконный сбыт психотропных веществ

В Пензенской области суд признал виновной в незаконном сбыте психотропных и сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 234 УК РФ) бывшую медсестру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка получила 4,5 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как выяснилось, когда жительница Кузнецка работала медсестрой, она оформляла рецептурные бланки и приобретала в аптеке психотропные и сильнодействующие вещества, которые затем сбывала. Также фигурантка использовала их при оказании гражданам за плату нелегальных услуг.

Павел Фролов