Саратовский губернатор снизил зарплаты семерым областным чиновникам

В Саратовской области стали известны итоги оценки эффективности заместителей председателя правительства и министров. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По итогам минувшего года ежемесячное денежное поощрение снижено на 5% у семерых областных чиновников. Это и.о. зампредседателя правительства Сергей Соколов, глава регионального минздрава Владимир Дудаков, глава минкульта Наталия Щелканова, министр экономического развития Андрей Разборов, министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. Также речь идет о председателе комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Валерии Пруцкове и председателе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александре Гаврилове.

Отметим, указанная система начала действовать в 2022 году. Она предполагает сокращение зарплаты руководителям за невыполнение внутренних показателей.

Павел Фролов