В Энгельсе БПЛА повредили 30 частных и дачных домов

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждения получили около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, на месте находятся специалисты управления региональной безопасности. Он поручил администрации района проработать вопрос материальной поддержки с каждым жителем, у которого пострадало имущество.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки БПЛА пострадали несколько граждан, которые обратились за помощью к медикам. Роман Бусаргин добавил: в связи с возгоранием на территории аэродрома специалисты эвакуируют людей из близлежащих СНТ.

Павел Фролов