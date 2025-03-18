Саратовским студентам-аграриям обещают не меньше 40 тысяч в месяц

Саратовские сельхозпредприятия остро нуждаются в кадрах. Как привлечь молодых специалистов к работе в селе, обсуждали в облдуме на комитете по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Председатель комитета Дмитрий Полулях подчеркнул, что наших выпускников аграрного университета «перехватывают» работодатели из Краснодара, Воронежа, Курска, Брянска и других регионов. Причина проста — более высокая заработная плата. Он предложил участникам заседания обсудить, как побудить студентов работать по специальности.

Проректор по учебной работе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова Сергей Макаров сообщил, что огромное значение при подготовке кадров имеет взаимодействие с работодателями, которые позволяют студентам пройти практическую подготовку. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2021 по 2024 годы на возмещение 90% затрат сельхозтоваропроизводителям на производственную практику и проживание было направлено 17,3 млн руб. по более чем 500 студентам.

В 2025 году также поступили заявки на прохождение у них практики от профильных предприятий таких муниципальных районов области, как Балаковский, Духовницкий, Калининский, Краснокутский, Марксовский, Новобурасский, Озинский, Перелюбский, Пугачёвский и Татищевский районы. На местах наиболее востребованы специалисты по следующим специальностям: ветеринария, зоотехния, агрономия, агроинженерия.

Саратовский вуз также сотрудничает с предприятиями из других регионов, куда студенты тоже отправляются на практику. Замминистра сельского хозяйства области Игорь Гриднев подтвердил, что сейчас сельхозтоваропроизводителям действительно субсидируются затраты на производственную оплачиваемую практику и проживание студентов. «На данный момент мы просубсидировали на 541 человека, — сообщил господин Гриднев. — Сейчас у нас есть 86 заявок от 12 профильных организаций. Больше всего заявок поступило из Марксовского района».

Депутат Василий Кравцов объяснил, почему от предприятий Саратовского региона поступило так мало заявок на прохождение студентами-аграриями практики на базе хозяйств. «У нас сейчас одна бюрократия, — высказался парламентарий. — Почему нельзя студентов отправлять на прохождение практики фермерам? Предоставьте один документ, предоставьте другой. Никто от ваших студентов не откажется! И зарплату за месяц дадим не меньше 40 тыс. руб. в месяц!»

«Мы работаем по законодательству, нужен составленный и подписанный договор с организацией, где студент будет проходить практику», — объяснил господин Макаров. Дмитрий Полулях предложил упростить процедуру принятия студентов на практику и всем работать сообща — вузу, работодателям и студентам.

Татьяна Смирнова