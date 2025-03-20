Атака БПЛА 20 марта стала для Саратова и Энгельса самой массированной

Саратов и Энгельс сегодня, 20 марта, подверглись наиболее массированной атаке беспилотников за все время. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, сейчас экстренные службы активно занимаются ликвидацией последствий удара. Он подчеркнул: городские администрации и профильные ведомства фиксируют повреждения гражданских объектов, чтобы принять все необходимые меры.

Ранее губернатор сообщил о пострадавшей женщине в Энгельсе после атаки БПЛА и выбитых стеклах в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Также получили повреждения два детских сада и школа.

Чуть позже господин Бусаргин отметил: пострадавшая в результате атаки БПЛА женщина находится в удовлетворительном состоянии, помощь медиков потребовалась еще одному жителю Энгельса. По словам губернатора, пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений с выбитыми стеклами.

Павел Фролов