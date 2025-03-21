Волгоградская область подверглась очередной атаке БПЛА

В ночь на 21 марта в небе над Волгоградской областью сбили украинские беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Андрея Бочарова, киевский режим ударил по Калачевскому району. Он отметил, что средства ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА.

Господин Бочаров подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Он добавил: обломки беспилотника повредили хозяйственные объекты одного частного домовладения.

Павел Фролов