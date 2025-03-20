ООО «Лента» нарушило нормы охраны водных объектов в Пензенской области

Росприроднадзор в ходе проверки установил, что ООО «Лента» нарушило нормы охраны водных объектов на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям указало на эксплуатацию ООО «Лента» объекта, который негативно влияет на окружающую среду. Отмечается, что организация сбрасывает сточные воды в ручей Безымянный.

Межрегиональное управление в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям выяснило, что ООО «Лента» несвоевременно предоставило отчет об учете объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод, их качества. Ведомство объявило организации предостережение о необходимости соблюдения экологических норм и правил ведения учета.

Павел Фролов