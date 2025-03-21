В Энгельсе развернули оперштаб после массированной атаки БПЛА

Глава Энгельсского района Саратовской области Максим Леонов сообщил в своем Телеграм-канале, что с утра находится на месте работы оперштаба на повороте в СНТ «Малинки». Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Леонова, специалисты принимают заявления от владельцев поврежденных в результате атаки БПЛА домов. Необходимой работой занимаются и сотрудники областной службы спасения.

Максим Леонов отметил, что заявление можно также сдать непосредственно в администрацию Энгельсского района. Он обещал своевременную обработку всех поступивших в работу заявлений. Господин Леонов подчеркнул: телефон горячей линии в администрации района работает в круглосуточном режиме.

Также Максим Леонов сообщил, что 21 марта начала работать муниципальная комиссия по обследованию территорий в части выявления и фиксации повреждений для последующего оказания материальной помощи.

Павел Фролов