Глава СКР хочет знать, почему не ремонтируют объект культурного наследия в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Пензе. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

По данным соцсетей, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Городская усадьба 50-60-х гг. XIX в.». Конструкции здания, в котором располагается Музей народного творчества, разрушаются, что грозит обрушением строения. Дело в том, что здание не ремонтировали более 50 лет.

Несколько лет назад для реставрации памятника деревянного зодчества специалисты разработали научно-проектную и сметную документацию. При этом работы все еще не выполнены.

Павел Фролов