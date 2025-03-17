В Энгельсском районе инициативные проекты получат областную поддержку на 7 млн

Все четыре сельских муниципальных образования Энгельсского района и Энгельс оказались в числе победителей конкурсного отбора инициативных проектов и могут рассчитывать на областную поддержку в части их реализации. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава района Максим Леонов.

По словам господина Леонова, на реализацию проектов потратят в общей сложности более 14 млн руб. В случае с областной судсидией речь идет о сумме свыше 7 млн руб.

Денежные средства пойдут на обустройство парка в с. Степное Терновского МО, парка памяти героям Отечества в поселке Лощинный Новопушкинского МО, универсальной спортивной площадки в с. Старицкое Красноярского МО. На выделенные деньги также предстоит обустроить ограждение кладбища в с. Красный Партизан Безымянского МО и фасад здания культурно-досугового отдела МБУ «Дом культуры "Восход "» в с. Квасниковка Энгельса.

Павел Фролов