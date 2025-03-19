Президент РФ назначил 7 судей в Саратовской области

В саратовских судах появились новые судьи. Указ об их назначении подписал 18 марта президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, председателем Калининского районного суда стал Максим Иванов, зампредседателя Кировского районного суда Саратова — Вадим Касимов. Судьей Волжского районного суда Саратова назначен Михаил Рябихин.

Ольга Музаева заняла должность зампредседателя Вольского районного суда. Судьей Балаковского районного суда стала Елена Гринева. Новые судьи появились также в Пугачевском районном суде и Энгельсском районном суде — Евгений Батов и Екатерина Нестерова соответственно.

Павел Фролов