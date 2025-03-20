В проект планировки территории саратовского «Авиатора» утверждены изменения

Стало известно об утвержденных изменениях в проект планировки территории микрорайона «Авиатор» в Заводском районе Саратова. Соответствующий приказ подписал глава регионального министерства строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

По словам главного архитектора Саратовской области Анастасии Пузановой, проект нацелен на образование земельных участков для владельцев гаражей ГСК «Авиастроитель». Также в рамках проекта предстоит разобраться с размещением объектов социального назначения и транспортной инфраструктуры.

Анастасия Пузанова назвала территорию «Авиатора» спланированной, но при этом уточнила, что жителям микрорайона требуются дополнительные объекты образования и здравоохранения. Так, там намерены возвести новую школу на 1,5 тыс. мест при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Проект планировки предусматривает также строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену и женской консультации на 450 посещений в смену.

Что касается строительства нового жилого фонда, он в проекте не отражен. Вместе с тем специалисты возведут в микрорайоне магистральную улицу районного значения в продолжение ул. им. Кривохижина. Главный архитектор добавила, что в границах этой улицы появятся парковочные места, разделительная зеленая полоса.

Павел Фролов