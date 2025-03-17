В пензенской Шемышейке подрядчик разберет церковь за 900 тыс. рублей

Администрация Шемышейского района Пензенской области нашла подрядчика, который проведет демонтаж местной церкви. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 1 млн руб., но в ходе торгов подрядная организация, которая в итоге была признана победителем, согласилась заняться разбором объекта за 900 тыс. руб. Денежные средства на эти работы выделят из районного бюджета.

Демонтаж церкви на ул. Ленина должен быть выполнен до 15 апреля текущего года. Подрядчику предстоит снять купол, разобрать кровлю, потолки, кирпичную кладку, бревенчатые стены, убрать фундамент. Также речь идет о вывозе строительного мусора на полигон и проведении планировки территории.

Павел Фролов