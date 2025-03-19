Поспешишь — УФАС возбудишь

Управление капитального строительства мэрии Саратова попало во внимание антимонопольной службы из-за строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Заводском районе. Подрядчик — АО «Саратовоблжилстрой» экс-депутата Леонида Писного — начал возводить здание до того, как соответствующий контракт провели через конкурсные процедуры, по итогам которых упомянутая компания стала единственным участником и победителем. Исполнить работы в срок не удалось, заказчик расторг договор, что исполнитель оспорил в суде, а также потребовал 40 млн руб. Городской капстрой в свою очередь оспаривает отказ УФАС включать компанию с 25-летней историей в реестр недобросовестных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Саратовоблжилстрой» Леонида Писного основан в 1998 году

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ «Саратовоблжилстрой» Леонида Писного основан в 1998 году

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области возбудило дело по факту нарушения конкуренции учреждением мэрии областного центра «Управление капитального строительства» (УКС). Как сообщила пресс-служба прокуратуры, производство инициировано на основании проведенной надзорным органом проверки исполнения контрактов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022–2026 гг.».

Из опубликованной фабулы следует, что АО «Саратовоблжилстрой» начало строить многоквартирный дом для нужд на Брянском тупике в Заводском районе города Саратова «до оформления необходимой документации, в том числе проектной». Конкурс на ЕИС «Закупки» чиновники провели лишь через несколько месяцев после начала работ.

АО «Саратовоблжилстрой» зарегистрировано в Саратове в 1998 году, компанию возглавляет бывший депутат регионального парламента Леонид Писной. В 2023 году штат в среднем насчитывал 168 сотрудников. Оборот компании по итогам того же года составил 1,1 млрд руб., а убыток составил 5,1 млн. По данным Rusprofile, за время работы «Саратовоблжилстрой» выступил поставщиком в 99 государственных и муниципальных контрактах на общую сумму порядка 5,5 млрд руб. Договоры на 3 млрд были заключены с городским «Управлением капитального строительства».

«Обстоятельства реализации данного проекта позволяют сделать вывод о том, что муниципальный заказчик в лице МКУ «Капитальное строительство» оказал подрядчику предпочтительные условия для последующего заключения муниципального контракта», — уточняют в прокуратуре. Произошедшее квалифицировали как соглашение, приведшее к «ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов» (ч. 4 ст. 16 закона о защите конкуренции), уточнили в прокуратуре.

Контракт на строительство домов на Брянском проезде и Брянском тупике стоимостью почти 285 млн руб. на «Госзакупках» разместили в июле 2024 года. «Саратовоблжилстрой» подало единственную заявку, договор заключили по начальной максимальной цене. Работы должны были завершить до конца 2024 года.

УКС расторгло договор в одностороннем порядке в декабре 2024 года — исполнитель оспорил это в суде, потребовав наложить обеспечительные меры. Среди них: запрет УФАС вносить «Саратовоблжилстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, а также запрет на выплаты по банковской гарантии.

«Выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам занимает значительную долю в общем объеме строительно-монтажных работ, выполняемых истцом, о чем свидетельствует прилагаемый перечень из 60 контрактов»,— указал суд и отказался накладывать обеспечительные меры. Следующее заседание назначено на 2 апреля.

Уже в марте подрядчик потребовал от УКСа выплатить более 40 млн руб. в рамках исполнения того же контракта, однако попросил отсрочку в уплате госпошлины. Арбитражный суд Саратовской области в просьбе отказал и оставил иск без движения.

В свою очередь, городской капстрой потребовал в суде отменить отказ УФАС включать «Саратовоблжилстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Заседание по этому спору назначено на 27 марта.

Ставшее предметом спора строительство до заключения конкурсных процедур — не первое в истории отношений «Саратовоблжилстроя» и муниципального УКСа. Весной 2023 года в Саратове началось строительство сразу пяти домов для переселенцев из аварийного жилья без проведения конкурсных процедур. Договоры чиновники заключили лишь к лету, когда на ряде объектов уже было возведено по несколько этажей. В мэрии называли соответствующие работы «подготовительными», не сообщая, что за юрлица их ведут.

По итогам процедур на ЕИС «Закупки» выяснилось, что один из объектов — дом на ул. Брянская в Заводском районе — за 317 млн руб. строит АО «Саратовоблжилстрой». В отличие от некоторых других упомянутых объектов, подрядчик смог достроить объект в срок, однако уже в феврале 2025 года получил от УКСа ряд претензий, где муниципалитет потребовал устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств. В суде представители городского капстроя заявили о ряде провалов асфальта во дворе многоквартирного дома.

Этот и другие контракты от 2023 года также проверяла прокуратура. Надзорное ведомство пришло к выводу, согласно которому «МКУ «Капитальное строительство» начало возведение МКД без разрешения на строительство от областного минстроя. В основу легли проекты ООО СЗ «ГК „Кронверк“», которые не получили положительного заключения государственной экспертизы.

Надзорный орган внес представления УКСу и «Кронверку». Директора МКУ Артема Райкова оштрафовали по административному делу за нарушение установленного порядка строительства (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ). Министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов получил предостережение о недопустимости выдачи разрешений на строительство проектам, не подразумевающим сопутствующую социальную инфраструктуру.

Тогда же представление за нарушение антимонопольного и градостроительного законодательства получил губернатор Роман Бусаргин.



Тогда собеседники «Ъ» объясняли, что и чиновники, и надзорные органы могут закрывать глаза на некие нарушения, если речь идёт о необходимости соблюсти права граждан.

«Обращение подрядчика в суд с требованием о признании незаконным одностороннего расторжения контракта заказчиком может быть связано, в том числе, с риском попадания в реестр недобросовестных поставщиков»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» ведущий юрист Enforce Law Company Владислав Стрелков. «Если суд придет к выводу, что у МКУ «Капитальное строительство» были законные основания для одностороннего расторжения контракта, то с большой долей вероятности АО «Саратовоблжилстрой» будет внесено в соответствующий реестр»,— предположил господин Стрелков. Со ссылкой на публикации в прессе собеседник напомнил, что УКС допускало нарушения. «Скорее всего, в данном случае имеются признаки нарушения не только антимонопольного, но и уголовного законодательства. Следовательно, интерес надзорного ведомства к деятельности учреждения вполне логичен»,— заключил юрист.

Никита Маркелов