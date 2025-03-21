Астраханские «Светофоры» ждет разбирательство в суде

Роспотребнадзор активно проводит проверки в отношении магазинов «Светофор», в том числе тех, которые расположены в Астраханской области. Об этом пишут местные СМИ.

Так, надзорное ведомство выявило в астраханских филиалах сети 62 партии товаров весом 2,6 тонны, которые не соответствуют нормативам. Специалисты выписали 104 протокола об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 239 тыс. руб.

Роспотребнадзор отправил в суд четыре административных дела. Надзорное ведомство обнаружило в магазинах «Светофор» нарушения в части качества и срока годности товаров, условий хранения и продажи. Речь идет и об отсутствии санитарных книжек.

Павел Фролов