Почетные вместо

Старейший депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров сложил полномочия после многочисленных обвинений в неуважении к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову. Последнего планировали признать почетным гражданином Пензы и отправить в Москву на парад Победы как единственного «ходячего» ветерана в городе. Господин Туктаров обратил внимание на то, что награды кандидата не соответствуют прописанным в существующем положении о присвоении звания почетного гражданина, и предложил рассмотреть другие кандидатуры или присудить ветерану иное звание. Коллеги и губернатор Олег Мельниченко раскритиковали реплику. После окончания разбирательств в пресс-службе главы региона пообещали, что звание почетных граждан Пензы будет присвоено всем проживающим в городе ветеранам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нынешний созыв Пензенской городской думы Жиганша Туктаров попал по списку «Партии пенсионеров»

Фото: Пресс-служба Пензенской городской думы, Коммерсантъ В нынешний созыв Пензенской городской думы Жиганша Туктаров попал по списку «Партии пенсионеров»

Фото: Пресс-служба Пензенской городской думы, Коммерсантъ

Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров (исключен сегодня из «Партии пенсионеров») подал 20 марта заявление о сложении полномочий, сообщил в личном Telegram-канале председатель совещательного органа Денис Соболев («Единая Россия»). Господин Туктаров принял решение на фоне критики его высказывания о правомерности присвоения звания «Почетный гражданин Пензы» ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Виктору Городнову. Соответствующий вопрос обсудили 17 марта на заседании гордумы.

Согласно информации с сайта гордумы, 69-летний Жиганша Туктаров в 1974–1976 годах прошел службу в армии, получил звание старшего сержанта и должность заместителя командира взвода. В 2006 году экс-депутат окончил «Московский государственный университет технологии и управления» по специальности «юрист», а в 1980 году получил квалификацию фототехника, закончив Московский политехникум имени «Моссовета». С 1991 года возглавляет ООО «ТАКТ», с 2005 года работал помощником депутата Государственной Думы. Избирался депутатом Пензенской городской Думы в течение четырех созывов. С февраля 2013 по сентябрь 2014 годов был заместителем председателя Думы, а с октября 2010 до сентября 2023 годов возглавлял благотворительный фонд развития татарского духовного наследия «Сияние», который построил Пензенскую соборную мечеть. С августа 2018 года Жиганша Туктаров является председателем региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области». В 2021 году назначен советником губернатора Пензенской области и заместителем председателя общественного совета при УМВД России по региону.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил признать почетными гражданами всех ветеранов ВОВ в стране. Согласно положению «О Почетном гражданине города Пензы», присвоить звание можно при соблюдении определенных критериев. Необходимые изменения в документ не внесли. Согласно положению, присвоение упомянутого звания участнику боевых действий возможно за «проявление гражданином личного мужества и героизма при исполнении воинского, служебного или гражданского долга по защите Отечества, прав и свобод граждан, подтвержденное наличием государственных, ведомственных или муниципальных наград, медалей, орденов за проявления личного мужества и героизма».

В опубликованной пресс-службой городской думы и представленной депутатам справке описан боевой и трудовой путь кандидата в почетные граждане Виктора Городнова. «На фронт был призван в октябре 1944-го года, после чего направлен в учебный отряд Северного флота. Служил на торпедных катерах по разминированию глубинных бомб, сопровождал караваны судов, после окончания войны также занимался разминированием акватории»,— говорится в релизе. Виктор Городнов демобилизовался в 1951 году, затем работал фрезеровщиком на пензенских заводах и в «Научно-исследовательском институте физических измерений», «внес большой вклад в изготовление изделий для ракетно-космической отрасли». В справке упомянуто, что ветеран награжден медалью «За Победу над Германией» и «многочисленными наградами за добросовестный труд».

ИА «Пенза-Информ» опубликовало аудиозапись дискуссии Жиганши Туктарова и председателя гордумы Дениса Соболева по поводу предложенной кандидатуры. Господин Туктаров попросил коллег объяснить, не входит ли решение в противоречие с существующим положением «О Почетном гражданине». «По имеющимся наградам наш претендент не вправе получать по нашему же положению знака за заслуги в развитии города Пензы. Одна медаль за победу над Германией в ВОВ — это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем»,— объяснил свою позицию депутат.

В Пензе есть другие почетные знаки, которым мог бы соответствовать послужной список Виктора Городнова, напомнил господин Туктаров.

«У нас много участников ВОВ. Давайте им присвоим столь высокое звание, может быть, кому-то посмертно. Конечно, это будет не так пафосно, мы не сможем ему лично вручить признание городом его заслуг, но это получит наследник победителя, что будет иметь еще больший воспитательный и патриотический эффект»,— предложил господин Туктаров.

Вопросы депутата вызвали недовольство председателя гордумы Дениса Соболева, который через несколько дней после заседания раскритиковал слова коллеги в личных соцсетях. Господин Соболев призвал Жиганшу Туктарова публично извиниться перед Виктором Городновым.

К критике присоединились некоторые депутаты заксобрания Пензенской области, общественники и губернатор Олег Мельниченко, советником которого господин Туктаров являлся в 2021 году. Глава региона также опубликовал видео с извинениями сложившего полномочия депутата. От комментария для «Ъ» депутат воздержался.

На внеочередном собрании правления регионального отделения «Партии пенсионеров» единогласно решили прекратить членство Жиганши Туктарова, мотивируя это его действиями, наносящими вред политическим интересам партии. Глава отделения Геннадий Белорыбкин подчеркнул, что высказывания господина Туктарова не отражают позицию регионального отделения, и выразил сожаления по поводу того, что депутат избран в городскую думу от «Партии пенсионеров».

Ситуацию с тем, что признание остальных 25 пензенских ветеранов почетными гражданами ни разу не афишировалось, пресс-секретарь губернатора Андрей Попков объяснил «Ъ — Средняя Волга» тем, что на ближайшую сессию — 28 марта — решили вынести вопрос только с одним ветераном. «Заранее планировали присвоить „почетного гражданина“ именно ему, потому что среди всех оставшихся он единственный ходячий, которого можно взять на парад Победы»,— отметил собеседник. Он пообещал, что еще 25 ветеранов получат соответствующее звание в апреле.

Дарья Васенина