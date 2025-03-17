Астраханский губернатор сообщил о пострадавшем в ходе атаки БПЛА на регион

В ночь на 17 марта силы киевского режима в очередной раз совершили массированную атаку на Астраханскую область с использованием беспилотников. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Падение обломков беспилотника привело к возгоранию на территории объекта.

Господин Бабушкин назвал ситуацию контролируемой. Он уточнил, что экстренные службы устраняют последствия случившегося. По словам губернатора, в результате атаки пострадал человек, его отвезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов