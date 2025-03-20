Саратовский губернатор поручил разработать программы по снижению смертности

В районах Саратовской области необходимо разработать программы по снижению смертности. Соответствующую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин перед руководителями муниципалитетов и региональным минздравом.

В ходе заседания правительства области господин Бусаргин отметил, что Саратовская область оказалась в топ-3 российских регионов по темпам снижения смертности. При этом он подчеркнул, что на некоторых территориях региона наблюдается рост показателей.

Губернатор призвал к сокращению смертности по причинам различных заболеваний. Помимо лечения, он указал на необходимость профилактики, информирования населения, популяризации здорового образа жизни. Основной причиной смертности в Саратовской области сегодня являются болезни системы кровообращения, далее следуют онкологические заболевания и внешние причины.

Павел Фролов