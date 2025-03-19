Пензенская область хочет занять у ВЭБ.РФ на мусорный завод в Бессоновском районе

ВЭБ.РФ может частично проспонсировать мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе Пензенской области, сообщает пресс-служба губернатора Олега Мельниченко. Комплекс должен стать альтернативой переполненному Чемодановскому полигону, который власти обещают закрыть к 2030 году.

Под проект выделен участок площадью около 100 га возле села Степановка. Изначально стоимость строительства оценивалась в 1,35 млрд руб., его планировали завершить его в 2023 году. Соглашение было подписано при экс-губернаторе Иване Белозерцеве, который впоследствии был осужден за взятки.

По данным портала «Госзакупки», концессионер уже вложил более 200 млн руб.: разработан проект и получено заключение госэкспертизы. ООО «Маг Груп Пенза» зарегистрировано в 2017 году, владельцем является Александр Новиков, а директором — Андрей Комлев. В компании всего два сотрудника, и в 2023 году она завершила год с убытком 35 млн руб. Власти региона пробовали расторгнуть концессионное соглашение через суд, однако тот удовлетворил встречный иск и обязал внести в документ изменения. Апелляцию чиновники пока не подали.

Сегодня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с первым заместителем председателя ВЭБ. РФ Александром Браверманом и заместителем генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Андреем Абакумовым. Обсуждается возможность частичного кредитования проекта госкорпорацией и поставка оборудования от «Уралвагонзавода». Нынешняя стоимость проекта не разглашается.

Никита Маркелов