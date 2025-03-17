Незачет за махинации

Бывшему вице-губернатору Астраханской области и экс-ректору АГУ Константину Маркелову вынесен приговор. Ленинский районный суд признал его виновным в трех махинациях: в двух эпизодах преступления по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 33 ч. 3ст. 138.1 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, Маркелов подписал акт приема-передачи услуг, содержащий ложные сведения о выполненных работах по демонтажу и монтажу оборудования. В действительности эти работы не были выполнены, что позволило ему перевести 513 тыс. руб. на счет организации, название которой не разглашается. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Маркелов возглавлял правительство Астраханской области с 2005 до 2017 гг.

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ Константин Маркелов возглавлял правительство Астраханской области с 2005 до 2017 гг.

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд вынес приговор экс-ректору Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева (АГУ) и бывшему вице-губернатору региона (с 2005-го по 2017 годы) Константину Маркелову. Он признан виновным в двух эпизодах незаконного оборота специальных технических средств для сбора информации (ст. 33 ч. 3ст. 138.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Информация о том, что Маркеловым заинтересовались правоохранительные органы, появилась в региональных СМИ в сентябре 2023 года. Тогда на тот момент еще ректора главного вуза области (возглавлял с февраля 2018 по сентябрь 2023) вызвали на допрос в астраханское следственное управление СКР. Спустя неделю после этого события, 15 сентября 2023 года, бывший чиновник сообщил в рабочем чате, что региональное министерство образования уволило его с поста руководителя университета. В настоящее время должность ректора АГУ занимает Игорь Алексеев, ранее возглавлявший Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственного технологического университета).

По данным следствия, причиной, по которой СКР заинтересовался Константином Маркеловым, стала махинация с финансами вуза. Он подписал акт приема-передачи услуг, в котором были ложные сведения о выполненных работах по демонтажу и монтажу оборудования. В релизе отмечалось, что по факту работы исполнены не были, о чем Маркелов знал.

Таким образом, фигурант нанес ущерб бюджету АГУ в размере 513 тыс. руб., переведя данные средства на счет неназванного подрядчика.

Еще одним поводом для отставки Константина Маркелова стала сложная экономическая ситуация в университете. Согласно информации из СМИ, экс-чиновник, возглавив вуз, устроил на работу своих коллег из государственных органов вместо квалифицированных научных сотрудников и менеджеров. За время его руководства были попытки создания студенческого кампуса и объединения АГУ с Астраханским архитектурно-строительным университетом (АГАСУ). Педагогический состав жаловался на сокращение штата научных сотрудников и задержки в выплате зарплат. Отмечалось, что таким образом Маркелов пытался добиться дополнительного финансирования для покрытия бюджетного дефицита АГУ. Для реализации своих планов он заплатил 16 млн руб. Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) за реорганизацию университета, но в июне 2024 года стало известно об отмене этих изменений.

Ранее, в 2021 году, «Ъ» сообщал, что лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился в Минобраз с просьбой лишить Константина Маркелова ученой степени из-за большого количества заимствований в его диссертации из чужой работы. Они были выявлены на 99 страницах из 149.

Кроме того, в августе минувшего года ректор АГУ судился с региональным министерством образования. Он требовал выплатить ему 1 млн руб. компенсации за досрочное расторжение трудового договора, а также 57,7 тыс. руб. за нарушение сроков и 365,5 тыс. руб. за моральный ущерб. Кировский районный суд Астрахани удовлетворил иск не полностью: за досрочное увольнение и нарушение сроков выплат Маркелов получил компенсацию в полном размере, а за моральный ущерб только 10 тыс. руб.

Сегодня, 17 марта 2025 года, приговором Ленинского районного суда Константину Маркелову был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. Также судья Руслан Ирижепов запретил ему в течение трех лет занимать государственные должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными задачами. Согласно данным суда, адвоката у подсудимого не было. С самим осужденным связаться не удалось.

Нина Шевченко