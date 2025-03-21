В Саратове ищут перевозчика для маршрута 18А по брутто-контрактам

В Саратове объявлен аукцион на поиск перевозчика для нового маршрута №18А, информация опубликована на сайте госзакупок. Комитет по транспорту администрации города предложит заказчику сумму в 1 млрд 307 млн руб. за период с 20 апреля 2025 года по 31 марта 2028 года. Итоги аукциона подведут 8 апреля.

На маршруте №18А будут работать 27 автобусов, из которых летом 24. Автобусы будут курсировать между поселками Калашниково и Елшанка. Требования к транспорту включают новые автобусы с валидаторами, кондиционерами и видеонаблюдением. По расписанию маршрут будет работать с 05:30 до 00:22 в зимнее время и до 00:09 летом.

Ранее был объявлен аналогичный аукцион на маршрут №11А, который дублирует существующий номер 11. Маршруты №6 и №90 уже работают по схожему принципу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о планах перевести все востребованные маршруты общественного транспорта на брутто-контракты в течение 2–3 лет.

Никита Маркелов