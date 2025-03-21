Роман Трялин занял пост главы минэкономразвития Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания правительства 21 марта представил Романа Трялина в качестве главы министерства экономического развития и промышленности региона. Об этом господин Мельниченко сообщил в своем Телеграм-канале.

Минпромторг России официально утвердил кандидатуру Романа Трялина. По словам Олега Мельниченко, пример министра «может вдохновить многих молодых сотрудников».

В свое время Роман Трялин окончил ПГУ. После этого он начал работать специалистом 1-го разряда. Губернатор указал на трудолюбие министра и стремление к повышению компетенций.

Павел Фролов