В Пензенской области появятся два новых морга

Власти Пензенской области выделят денежные средства на строительство двух моргов в регионе. Постановление о финансировании подписал 13 марта председатель правительства области Николай Симонов.

Так, строительство здания морга ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в Кузнецке обойдется в 80 млн руб. Часть из этой суммы пойдет на разработку проектной документации.

Также пензенский минздрав получит денежные средства на приобретение быстровозводимой модульной конструкции здания морга в Никольске. Речь идет о 27,1 млн руб.

Павел Фролов