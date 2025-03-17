В Советском районе Волгограда появится новая школа

В микрорайоне Советского района Волгограда «Родниковая долина» появится еще одна школа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1,2 тыс. учеников. Муниципалитет приступил к поиску подрядчика, который займется проектированием и строительством школы. Указанные работы подрядной организации предстоит завершить в 2028 году.

За основу для проектирования и возведения учебного заведения взят проект МОУ «Средняя школа № 7 имени А.Н. Пахмутовой Дзержинского района Волгограда». Там есть среди прочего актовый зал, предусмотрены помещения для библиотеки, профильных мастерских, лаборатории и медкабинета.

Павел Фролов