Волгоградец опоздал на трамвай и разбил стекло в кабине «Львенка»

В Волгограде опоздавший на трамвай № 10 мужчина разбил стекло с правой стороны кабины «Львенка». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в 15:10 накануне, в четверг, на остановке «Лицей № 7» в микрорайоне Жилгородок. Водитель и пассажиры не пострадали, но вагон сняли с линии и направили в депо.

Вскоре туда прибыли полицейские, чтобы оформить происшествие. В администрации отметили, что подобные инциденты нарушают расписание движения трамваев.

Павел Фролов