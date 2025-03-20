СКР расследует преступные действия ВСУ в Саратовской области

Следователи СКР приступят к расследованию преступных действий сил киевского режима в Саратовской области. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее Энгельс Саратовской области подвергся атаке БПЛА. Произошло это 20 марта. Пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения лечебное учреждение, школа и два детских сада.

Следственному комитету РФ предстоит установить все подробности случившегося. Специалисты дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе беспилотники повредили около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На территории аэродрома произошло возгорание, из-за чего потребовалась эвакуация людей с близлежащих территорий.

Павел Фролов