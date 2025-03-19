В Балакове запланирован ремонт 28 участков дорог

В Балакове Саратовской области намерены отремонтировать 28 участков дорог общей протяженностью 12,5 км. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Наиболее масштабные работы затронут ул. Чапаева, где специалисты отремонтируют асфальтовое покрытие и заменят водопровод. Они проводятся в рамках долгосрочной программы развития Балаковского района, инициатором которой стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В текущем году местному дорожному фонду по ней дополнительно выделили 200 млн руб.

Господин Бусаргин поручил министру дорожного хозяйства взять на контроль качество работ в Балакове и сроки их выполнения. Губернатор заявил о необходимости анализа затрат на приведение в порядок в перспективе всех муниципальных дорог в городе.

Павел Фролов