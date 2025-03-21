Саратовец ждет суда за мошенничество на 1 млн с муниципальным контрактом

Краснокутский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 млн руб. при исполнении муниципального контракта (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в позапрошлом году администрация Краснокутского района заключила с ИП договор на благоустройство общественной территории на проспекте Победы на сумму свыше 6,8 млн руб. При этом представитель подрядчика по доверенности, фигурант, самостоятельно изменил условия контракта и способ доставки строительного материала. Далее он передал заказчику документы с недостоверными данными о понесенных транспортных расходах.

Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценили примерно в 1 млн руб., на имущество фигуранта наложен арест. Прокуратура Краснокутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд на рассмотрение.

Павел Фролов