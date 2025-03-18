Чип и дело спешат на помощь

Саратовская областная дума рассмотрит законопроект, который обязывает владельцев домашних животных чипировать питомцев. С инициативой вышел прокурор региона Сергей Филипенко. Согласно тексту новеллы, за отказ своевременно внести кошку или собаку в реестр будет предусмотрена административная ответственность. В областной думе поддержали идею прокурора. Зоозащитники сомневаются, смогут ли власти региона проконтролировать соблюдение нового закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чипировать домашних животных предложено, чтобы бороться с бездомными

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Чипировать домашних животных предложено, чтобы бороться с бездомными

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в региональный парламент проект закона, который обязывает чипировать домашних животных. Под последними в рамках данной инициативы автор предлагает понимать только собак и кошек.

Пояснительная записка гласит, что с начала 2024 года надзорный орган выявил 130 правонарушений в сфере отлова и содержания животных. По итогам было внесено 47 представлений, к административной ответственности привлечено восемь лиц, возбуждено два уголовных дела. О каких составах идет речь, автор документа не сообщает. Также за упомянутый период надзорные ведомства подали 70 исков к органам местного самоуправления о взыскании морального вреда в пользу пострадавших от бродячих собак несовершеннолетних.

«Несмотря на принятые меры, проблема безнадзорных животных остается острой»,— отмечают в прокуратуре. В ряде муниципальных образований Саратовской области бродячих собак якобы становится только больше, что «создает угрозу безопасности граждан, способствует распространению инфекционных заболеваний и негативно сказывается на эпидемиологической обстановке»,— подчеркивает надзор. Причину такого положения дел в прокуратуре видят в «отсутствии эффективного механизма контроля за содержанием домашних животных». В результате некоторые хозяева попросту выбрасывают питомцев на улицу, рассказывает автор пояснительной записки.

В прокуратуре уверены: принятие предложенного областного закона позволит определить потребность в местах для выгула, пресекать отказ от питомцев, упростить процедуру поиска, а также «создать условия для эффективного планирования и реализации программ по регулированию численности безнадзорных животных.

Само чипирование в проекте закона описывается как «введение под кожу электронного радиочастотного идентификационного чипа, содержащего уникальную идентификационную комбинацию, позволяющего однозначно идентифицировать животное». В качестве альтернативы прокурор предлагает нанесение татуировки с числовым или буквенным кодом.

Соответствующие данные, вместе со сведениями о владельцах, будут вносить в реестр, ведение которого возлагается на правительство Саратовской области.

Прокурор Филипенко подчеркивает, что проект закона разработан и внесен в парламент с целью формирования ответственного отношения к животным, профилактики жестокого обращения и распространения заболеваний, а также защиты прав владельцев.

Согласно замыслу автора, исполнительной власти предстоит определить порядок и сроки «идентификации, регистрации и перерегистрации животных». В случае принятия поправок правительству предстоит определить, как будет устроен сам реестр, а также выписки из него. Кроме того, руководству региона понадобится уполномоченный орган, который будет отвечать за реализацию соответствующих полномочий.

Прокурор прямо объясняет, что цель законопроекта — не только розыск пропавших животных, но и «решение проблемы животных без владельцев»,— уничтожать последних Государственная дума намерена разрешить на территории всей страны. При этом, в Саратовской области уже создано несколько пунктов временного содержания бродячих собак, где их, согласно областному закону, можно усыплять после 15 дней содержания.

Само чипирование прокуратура предлагает сделать обязательным, проводить его в профильных государственных или частных учреждениях по достижении питомцем трехмесячного возраста. Срок, в течение которого владельцам предстоит идентифицировать животных, также установит исполнительная власть.

Владельцев обяжут сообщать в органы власти о вывозе питомцев за пределы региона, смене постоянного места жительства, смерти и пропаже животного.

Оплачивать чипирование также предстоит хозяевам.

На данный момент стоимость услуги в областном центре варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. руб. За нарушение соответствующих правил прокурор Филипенко предложил установить административную ответственность.

Инициативу прокуратуры поддержал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. По его мнению, традиционные методы борьбы с бродячими животными не работают. Помимо чипирования, господин Буланов предложил создание единой базы данных для отслеживания деятельности заводчиков и владельцев, введение уголовной ответственности за нелегальную торговлю и жестокое обращение, создание государственных приютов, а также наказание за самовыгул собак.

«Это гражданские правоотношения, которые должны регулироваться исключительно на федеральном уровне»,— рассказала «Ъ — Средняя Волга» юрист зоозащитного движения «Будь человеком!» Светлана Зиберт. «Мы живем не в конфедерации, а в федерации. Эта вольница регионов — это на самом деле опаснейший прецедент. Они по факту присваивают себе полномочия, которые относятся к ведению Российской Федерации»,— уверена госпожа Зиберт.

По мнению собеседницы, в нынешней редакции законопроекта регистрация будет работать только в случае с добросовестными хозяевам. «Недобросовестный не будет чипировать. И если даже он животное выкинет, он сделает так, чтобы чипа у этого животного не было. Кто и как будет за этим следить? Никто не будет ходить по квартирам, по домам. Если на человека поступила какая-то жалоба, то представители уполномоченного органа возможно придут и спросят регистрацию»,— рассказала Светлана Зиберт. Она выразила сомнение в том, что профильных сотрудников в Саратовской области будет достаточно для полноценного контроля за всеми владельцами.

«Государство сегодня не предъявляет вообще требования ни к продавцам таких серьезных животных, как, например, ротвейлер, ни к покупателям таких животных. Проблема не от владения. Проблема от того, что животных много, потому что их плодят бесконечно. То есть пытаются сейчас контролировать владение животными. А надо контролировать разведение»,— резюмировала юрист.

Никита Маркелов