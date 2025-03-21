Администрация Пензы разыгрывает торговые места

Аукцион на получение мест под торговые киоски и павильоны состоится в Пензе 23 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации. Заявки принимают до 17 апреля.

Стартовая цена киоска площадью четыре квадрата — 1,65 тыс. руб. Место под павильон площадью 24 кв. м готовы предоставить за сумму от 23,81 тыс. руб. Торги пройдут в мэрии 23 апреля в 11:00.

Предприниматели смогут разместить точки продажи мороженого и прохладительных напитков с 1 мая по 31 октября, разливного кваса — с 20 апреля по 20 сентября; павильоны — круглый год. Дополнительную информацию предоставляет управление содействия развитию МСП при администрации, телефон: 8 (8412) 54-19-04.

Никита Маркелов