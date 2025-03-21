Звание «Народный артист» появилось в Пензенской области

Сегодня, 21 марта, на очередной 26-й сессии депутаты заксобрания Пензенской области рассмотрели законопроект о введении регионального звания «Народный артист». Соответствующий релиз опубликовала пресс-служба парламента.

Почетное звание «Народный артист Пензенской области» планируют давать «высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов». Также получить значок можно за «значительный вклад в развитие искусства и его популяризацию». Претендовать на звание смогут только заслуженные артисты региона, ставшие таковыми не менее пяти лет назад.

Звание и обрамленный лавровым венком круглый нагрудный знак с гербом региона, надписью «Народный артист Пензенской области», театральной маской и нотным станом со скрипичным ключом планируют вручать не чаще двух раз в год. Награждение будут проводить в День образования области.

Никита Маркелов