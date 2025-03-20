Саратовская прокуратура добилась перерасчета платы за ЖКУ на 27 млн рублей

В Саратовской области прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги на сумму более 27 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ прокуратура Балакова выяснила, что с 11 по 13 февраля текущего года на Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» было зафиксировано снижение параметров теплоносителя, поставляемого в 980 многоквартирных домов. Причиной стала аварийная ситуация.

С целью устранения нарушений режима предоставления жильцам коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению надзорное ведомство внесло представление главе ресурсоснабжающей организации. В итоге гражданам пересчитали плату за отопление и горячую воду на сумму более 27 млн руб.

Павел Фролов