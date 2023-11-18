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Коммерсантъ FM
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Саммит АТЭС, возвращение Кэмерона в политику и принятие бюджета

Чем запомнилась неделя 13–18 ноября: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024–2026 годы, ко второму чтению которого поступило 920 поправок.

Правительство утвердило порядок выкупа активов у иностранных холдингов.

Организатор убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов помилован за участие в спецоперации.

Франция выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада.

Взрыв, происшедший на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, квалифицирован как террористический акт.

Симоновский суд Москвы назначил шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве бывшему вице-президенту ЗАО «Интеко» Виктору Батурину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обрушения дома в Астрахани.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией.

Отставки и назначения

МИД Великобритании возглавил бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон. Джеймс Клеверли, занимавший этот пост, назначен на должность министра внутренних дел вместо Суэллы Браверман.

Новым вице-президентом—руководителем аппарата СПбМТСБ будет назначен Павел Заборщиков, также вице-президентом биржи станет Марат Загидуллин.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар».

Цитаты недели

«Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной» (президент США Джо Байден после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином).

«Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других забот. Больницы — это не поле боя» (заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс о военных рейдах Израиля в больнице сектора Газа).

«Если сказать, что ты будешь платить, условно, половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться» (директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков об ответственности банков).

«Мы продолжим оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку, в которой вы нуждаетесь, не только в этом и в следующем году, но и столько, сколько потребуется» (новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев).

Инициативы недели

Минюст попросил Верховный суд запретить в России и признать экстремистским «движение ЛГБТ».

Немецкая DIY-сеть OBI оспаривает в суде использование бренда в России.

На портале «Госуслуги» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах.

Минтруд планирует расширить перечень индикаторов, свидетельствующих о нарушении трудовых прав россиян.

Минцифры намерено изменить механизм выдачи грантов на разработку и внедрение IT-решений.

Депутаты предлагают привязать ставки по льготной ипотеке к средней зарплате в каждом регионе.

Российские банки начали активно наращивать выдачи кредитов в юанях.

В школьный курс по «Основам безопасности и защиты Родины» включат информацию об общевойсковом бое и применении БПЛА в бою.

Цифры недели

В Сан-Франциско прошел 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С момента его основания в 1989 году ВВП в регионе увеличился с $9 трлн до $52,8 трлн.

Экспорт РФ за три квартала сократился к тому же периоду 2022 года на 29,4%, импорт же вырос на 18,3%.

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд руб.

Рост сегмента перепродажи билетов в РФ за девять месяцев год к году, по оценке участников отрасли, составил до 50%.

Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров с лета упали более чем на 60%.

С января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — в 288 раз больше, чем годом ранее.

Расходы туристов на путешествия по России в мае—сентябре выросли на 31% год к году.

Сделки недели

Бывшие российские структуры британского табачного концерна British American Tobacco — АО «БАТ-СПб» и АО МУМТперешли BFI Holding из Абу-Даби.

Группа «Самолет» договорилась о покупке у «Газпромбанк-Инвеста» 6 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Компания «Башкирский промышленный холдинг» приобрела «Сибантрацит», который является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Санкт-Петербург. Президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума

Санкт-Петербург. Президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Мужчина встречает женщину, эвакуированную из сектора Газа

Москва. Мужчина встречает женщину, эвакуированную из сектора Газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Москва. Помещение здания МЧС

Москва. Помещение здания МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Омск. Трубы «ТЭЦ-5»

Омск. Трубы «ТЭЦ-5»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Москва. Ученики в столовой школы №2094

Москва. Ученики в столовой школы №2094

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и его первый заместитель Андрей Красов на пленарном заседании

Москва. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и его первый заместитель Андрей Красов на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Санкт-Петербург. Художница Александра Скочиленко, приговоренная к семи годам лишения свободы за распространении фейков о Российской армии, на заседании суда

Санкт-Петербург. Художница Александра Скочиленко, приговоренная к семи годам лишения свободы за распространении фейков о Российской армии, на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Санкт-Петербург. Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая во взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной

Санкт-Петербург. Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая во взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов на пресс-конференции в честь 75-летия Всеобщей декларации прав человека

Москва. Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов на пресс-конференции в честь 75-летия Всеобщей декларации прав человека

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Турин, Италия. Испанский теннисист Карлос Алькарас на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Турин, Италия. Испанский теннисист Карлос Алькарас на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Турин, Италия. Немецкий теннисист Александр Зверев на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Турин, Италия. Немецкий теннисист Александр Зверев на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Москва. Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги

Москва. Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Санкт-Петербург. Президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Мужчина встречает женщину, эвакуированную из сектора Газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Москва. Помещение здания МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Омск. Трубы «ТЭЦ-5»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Москва. Ученики в столовой школы №2094

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (слева) и его первый заместитель Андрей Красов на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Санкт-Петербург. Художница Александра Скочиленко, приговоренная к семи годам лишения свободы за распространении фейков о Российской армии, на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Санкт-Петербург. Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая во взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов на пресс-конференции в честь 75-летия Всеобщей декларации прав человека

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Турин, Италия. Испанский теннисист Карлос Алькарас на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Турин, Италия. Немецкий теннисист Александр Зверев на итогом турнире среди мужчин Nitto ATP Finals 2023

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Москва. Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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