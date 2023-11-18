Саммит АТЭС, возвращение Кэмерона в политику и принятие бюджета

По букве закона

Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024–2026 годы, ко второму чтению которого поступило 920 поправок.

Правительство утвердило порядок выкупа активов у иностранных холдингов.

Организатор убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов помилован за участие в спецоперации.

Франция выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада.

Взрыв, происшедший на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, квалифицирован как террористический акт.

Симоновский суд Москвы назначил шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве бывшему вице-президенту ЗАО «Интеко» Виктору Батурину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обрушения дома в Астрахани.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией.

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Отставки и назначения

МИД Великобритании возглавил бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон. Джеймс Клеверли, занимавший этот пост, назначен на должность министра внутренних дел вместо Суэллы Браверман.

Новым вице-президентом—руководителем аппарата СПбМТСБ будет назначен Павел Заборщиков, также вице-президентом биржи станет Марат Загидуллин.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар».

Цитаты недели

«Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной» (президент США Джо Байден после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином).

«Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других забот. Больницы — это не поле боя» (заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс о военных рейдах Израиля в больнице сектора Газа).

«Если сказать, что ты будешь платить, условно, половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться» (директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков об ответственности банков).

«Мы продолжим оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку, в которой вы нуждаетесь, не только в этом и в следующем году, но и столько, сколько потребуется» (новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев).

Инициативы недели

Минюст попросил Верховный суд запретить в России и признать экстремистским «движение ЛГБТ».

Немецкая DIY-сеть OBI оспаривает в суде использование бренда в России.

На портале «Госуслуги» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах.

Минтруд планирует расширить перечень индикаторов, свидетельствующих о нарушении трудовых прав россиян.

Минцифры намерено изменить механизм выдачи грантов на разработку и внедрение IT-решений.

Депутаты предлагают привязать ставки по льготной ипотеке к средней зарплате в каждом регионе.

Российские банки начали активно наращивать выдачи кредитов в юанях.

В школьный курс по «Основам безопасности и защиты Родины» включат информацию об общевойсковом бое и применении БПЛА в бою.

Цифры недели

В Сан-Франциско прошел 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С момента его основания в 1989 году ВВП в регионе увеличился с $9 трлн до $52,8 трлн.

Экспорт РФ за три квартала сократился к тому же периоду 2022 года на 29,4%, импорт же вырос на 18,3%.

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд руб.

Рост сегмента перепродажи билетов в РФ за девять месяцев год к году, по оценке участников отрасли, составил до 50%.

Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров с лета упали более чем на 60%.

С января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — в 288 раз больше, чем годом ранее.

Расходы туристов на путешествия по России в мае—сентябре выросли на 31% год к году.

Сделки недели

Бывшие российские структуры британского табачного концерна British American Tobacco — АО «БАТ-СПб» и АО МУМТ — перешли BFI Holding из Абу-Даби.

Группа «Самолет» договорилась о покупке у «Газпромбанк-Инвеста» 6 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Компания «Башкирский промышленный холдинг» приобрела «Сибантрацит», который является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита.