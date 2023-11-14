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Коммерсантъ FM
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Экс-госсекретарь США Помпео вошел в совет директоров украинского «Киевстара»

Экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар». Об этом сообщила компания VEON, владеющая 100% акций оператора. В заявлении компании говорится, что Майк Помпео будет занимать должность независимого неисполнительного директора в качестве партнера американской компании Impact Investments, занимающейся финансовыми консультациями.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти изменения в совете директоров ''Киевстара'' отражают приверженность VEON Украине, а также восстановлению и реконструкции страны»,— говорится в заявлении. В нем отмечается, что VEON инвестировала в Украину $600 млн, запустив трехлетнюю программу «Invest in Ukraine NOW!», которая призывает другие международные компании взять на себя обязательства по восстановлению страны.

В сообщении VEON также говорится, что председателем совета директоров «Киевстара» стал генеральный директор группы компаний VEON Каан Терзиоглу. В августе он заявил, что подал заявление об отставке с поста председателя правления «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «дочки» VEON. В начале октября компания заявила о продаже своей российской «дочки» и покинула Россию.

Майк Помпео занимал должность госсекретаря в 2018–2021 годах, когда действующим президентом США был Дональд Трамп. До этого он был директором ЦРУ. В 2020 году в рамках рабочего визита Майк Помпео посещал Украину. Тогда украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку территориальной целостности страны.

Подробнее о продаже «Вымпелкома» — в материале «Ъ» «''Вымпелком'' вернули на родину».

Полина Мотызлевская

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