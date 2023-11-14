Похищенное распишут на банки

В Минфине предлагают заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками средств с клиентских счетов. Это должно заставить кредитные организации эффективнее выстраивать систему кибербезопасности. Представители банковского сообщества рассчитывают на солидарную ответственность вместе с правоохранителями и регуляторами. Юристы также считают инициативу труднореализуемой и малополезной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник, 14 ноября, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Территория финансовой безопасности — 2023» заявил, что банки должны брать на себя ответственность за мошеннические действия в отношении своих клиентов. По его словам, сейчас они борются с мошенниками, однако у них нет финансовой заинтересованности. «Если сказать, что ты будешь платить, условно, половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться»,— уверен господин Чебесков.

По данным Банка России, в прошлом году у граждан было похищено 14,2 млрд руб. Выступая на пленарной сессии SOC-форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предположил, что в нынешнем году эта сумма вырастет до 19 млрд руб. Кроме того, по оценке Сбербанка, под давлением преступников граждане России взяли кредитов на 200 млрд руб.

В ЦБ заявили, что находятся «в постоянном диалоге с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минфином, по вопросу противодействия хищению денег у клиентов банков» и принимают «активное участие в обсуждении их инициатив».

При этом там считают, что в настоящее время комментировать реализацию предлагаемого механизма и давать ему оценку — преждевременно.

Предложение Минфина удивило представителей банковского сообщества. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, банки сделали все возможное для борьбы с мошенниками в рамках того, что им разрешили регуляторы и нормотворцы. «Мы же не будем требовать от изготовителя и продавца кошелька или сейфа возмещать часть убытка от украденных из них денег клиента»,— говорит он. По его словам, банки просили регуляторов дать им больше полномочий для борьбы с мошенниками, например, замораживать украденные суммы на их счетах или приостанавливать операции, когда они видят явное мошенничество, но им не разрешили, чтобы они случайно не ошиблись, задержав правильный платеж.

Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина, 14 ноября: «Банки в определенной степени тоже должны брать за это (хищения средств со счетов клиентов.— “Ъ”) ответственность».

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отмечает, что многие крупные банки уже возвращают небольшие потери клиентам без расследования, потому что это идет на пользу репутации. «Но сегодня большая часть потерь приходится на социнженерию, когда человек добровольно, хотя и находясь под воздействием мошенников, отдает им деньги. Банки совместно с ЦБ и МВД с этим активно борются и несут колоссальные издержки, чтобы не допустить этих краж»,— говорит он.

По мнению господина Войлукова, если и правоохранители начнут платить за то, что не могут оперативно найти мошенников, и регуляторы — за недосозданные условия для эффективной борьбы, то тогда можно будет думать об общей финансовой ответственности перед гражданами.

Юристы также сомневаются, что данная инициатива может принести положительные результаты.

Юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров отмечает, что существуют определенные юридические ограничения ответственности — отношения между клиентом и банком носят гражданско-правовой характер, а это значит, что по общему правилу для возложения ответственности на банк последний должен совершить виновное правонарушение. «В случае с банком и мошенниками вина банка не выглядит однозначной»,— считает он. Кроме того, попытки переложить ответственность могут привести к двум негативным последствиям для клиента — оверкомплаенсу (чрезмерный контроль за операциями) и повышению тарифов. «Оверкомплаенс — это единственный способ снизить размер убытков, но именно он будет создавать трудности в привычных операциях»,— говорит Артем Макаров. При этом банки не смогут исключить любые ситуации противоправных действий, а значит, им придется усиливать защиту и перекладывать на кого-то риски. «Единственный разумный способ компенсации таких потерь — повышение тарифов»,— поясняет юрист.

Летом был принят закон, согласно которому банки уже должны возвращать всю сумму, похищенную у гражданина, правда только в том случае, если получатель перевода находится в черном списке (см. “Ъ” от 12 января). По словам управляющего партнера Novator Legal Group Вячеслава Косакова, «если речь идет про разделение убытков при любых мошеннических действиях, то это несправедливо по отношению к банкам, которые будут нести ответственность в том числе за несоблюдение требований по безопасности самими клиентами».

Максим Буйлов