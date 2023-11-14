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Коммерсантъ FM
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Пенсионер Батурин услышал третий приговор

Ему дали шесть лет за махинации с акциями «Интеко»

Шесть лет колонии вместо запрошенных прокурором семи с половиной получил бывший вице-президент ЗАО «Интеко» Виктор Батурин. Симоновский суд признал теперь уже пенсионера Батурина виновным в попытке хищения у его сестры Елены Батуриной, экс-владелицы «Интеко», 25% акций компании, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Кроме того, суд счел доказанной вину шурина покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и в подделке документов по гражданскому делу о дележке все тех же акций, но прекратил его уголовное преследование в этой части в связи с истечением срока давности.

Виктора Батурина признали виновным в попытке обмана собственной сестры

Виктора Батурина признали виновным в попытке обмана собственной сестры

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Виктора Батурина признали виновным в попытке обмана собственной сестры

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 67-летнего Виктора Батурина Симоновский суд столицы начал рассматривать в августе прошлого года. Следственный комитет России (СКР) обвинял бывшего вице-президента ЗАО «Интеко» в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК и ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Из исследованных в ходе процесса нескольких десятков томов следует, что вмененное подсудимому в вину преступление было совершено в 2011 году.

Тогда, по версии следствия, с которой согласился и суд, подсудимый Батурин с помощью фальсифицированных документов пытался похитить у своей сестры Елены Батуриной, являвшейся владелицей ЗАО «Интеко» (в том же 2011 году ее бизнес перешел под контроль группы «Сафмар»), 25% акций ее компании.

Четыре года расследование этого дела велось в отношении неустановленных лиц. 1 июля 2021 года СКР пришел к выводу, что преступление совершил Виктор Батурин, которого в тот же день задержали, а Басманный суд санкционировал его арест, под которым он находился более двух лет.

Интересно, что в ходе расследования, да и в суде, позиция самого обвиняемого, уволенного госпожой Батуриной из «Интеко» в 2006 году, неоднократно менялась. Сначала он категорически отрицал свою вину, утверждая, что имеет на руках «приложение №1» к договору с сестрой, из которого следует, что за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко» она должна выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. Отметим, что именно этот документ потерпевшая Батурина и называла фальшивым. Следует также добавить, что это «приложение» фигурировало в качестве доказательства в иске Виктора Батурина к сестре, поданном в Арбитражный суд Москвы. В нем он требовал признать недействительной сделку по покупке у него этих акций экс-владелицей компании Еленой Батуриной. Однако дело он проиграл и там.

Когда расследование СКР находилось уже на завершающей стадии, Виктор Батурин неожиданно для всех и, по всей видимости, даже для своих адвокатов резко изменил позицию, сознавшись в инкриминируемом ему деянии. Во всяком случае, защитники бизнесмена до последнего утверждали, что никаких доказательств причастности Виктора Батурина к инкриминированному преступлению в деле нет. Что послужило основанием для изменения позиции обвиняемого, осталось неясным.

Как бы то ни было, но свои признательные показания Виктор Батурин подтвердил и на начавшемся судебном процессе. Однако уже ближе к его завершению вновь заявил о том, что не признает своей вины в инкриминированном деянии. С чем была связана очередная метаморфоза, как и прежде, осталось загадкой.

В ходе прений гособвинитель запросил для подсудимого семь с половиной лет колонии общего режима.

Судья Светлана Туманина сочла возможным ограничиться в отношении Виктора Батурина шестью годами лишения свободы, отметив, что по ст. 303 УК уже истек срок давности, поэтому его уголовное преследование в этой части было прекращено по не реабилитирующему фигуранта обстоятельству.

Половину из назначенного срока господин Батурин успел отсидеть в СИЗО и вскоре может претендовать на условно-досрочное освобождение.

Напомним, что это уже третий приговор в биографии шурина Юрия Лужкова. В 2011 году Пресненский суд Москвы приговорил его к трем годам условно за мошенничество при продаже недвижимости. В 2013 году Гагаринский райсуд столицы отправил бизнесмена в колонию уже на семь лет за покушение на мошенничество. Обвиняемый пытался продать два векселя «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании за 5,5 млрд руб. Еще один вексель «Интеко-Агро» на 250 млн руб. Виктор Батурин предъявил компании «Росагролизинг» в счет погашения долга за поставку сельхозтехники и покупку племенного скота. В 2016 году Верховный суд Калмыкии условно-досрочно освободил бизнесмена из колонии, заменив не отбытый срок штрафом в 300 тыс. руб. Кстати, защита, добиваясь освобождения пенсионера Батурина по третьему делу, не раз указывала, что он не судим, поскольку его судимости считаются погашенными.

Между тем если в уголовном деле рассорившихся брата и сестры Батуриных поставлена точка, то очередной гражданский процесс между ними продолжается. Но уже за пределами России: в Земельном суде Инсбрука (Австрия) корпоративный спор все из-за тех же акций родственники ведут уже более десяти лет.

Олег Рубникович

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